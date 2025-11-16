"Kao da ih je lovio po selu": Meštanin sela kod Babušnice svedočio krvavom piru u kojem su ubijeni otac i sin: "Čuo sam pet, šest hitaca"

Blic pre 40 minuta
"Kao da ih je lovio po selu": Meštanin sela kod Babušnice svedočio krvavom piru u kojem su ubijeni otac i sin: "Čuo sam pet…

Osumnjičeni Srđan M. priznao je zločin policiji i pokazao mesta povezana sa incidentom Komšije i rođaci su izrazili šok zbog ovog nasilnog događaja "Čuo sam pet, šest hitaca.

Prvi je bio najjači, i drugi a kasnije su se čuli sve slabije i slabije. Sigurno ih je jurio i pucao pa je i intenzitet pucnjave bio takav". Ovim rečima jedan meštanin sela Zavidince kod Babušnice opisao je za "Blic" detalje masakra u kojem su ubijeni Miroljub L. (69) i njegov sin Miroslav L. (41), a povređeni su Milovan L. (44) i njegova majka Stana L. (69). Meštanin sela Zavidince, kod Babušnice koji je za "Blic" govorio o dvostrukom ubistvu, ispričao je da mu u
Srđan pobio porodicu zbog svađe oko ovaca Komšije otkrile jezive detalje dvostrukog ubistva u selu Zavidnice, kod Babušnice

Alo pre 30 minuta
Određen pritvor Srđanu koji je ubio oca i sina kod babušnice: Preti mu više od 10 godina zatvora zbog brutalnog ubistva

Blic pre 8 sati
Ovo je ubijeni Miroslav (41) kod Babušnice: Srđan ubio njega i oca jer su terali njegove ovce sa livade: Priznao da je za…

Blic pre 8 sati
Poznato stanje povređenih u krvavom piru kod Babušnice: Uplakani rođak otkrio detalje: "Milovan je operisan, Stana je ušivena…

Blic pre 8 sati
Otkriven bizarni motiv jezivog ubistva kod Babušnice: Završeno saslušanje osumnjičenog Srđana koji je ubio sina i oca kod…

Blic pre 10 sati
