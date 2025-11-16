Poznato ko je upucani mladić (24) u Rakovici: Napadač imao periku, ispalio mu 2 hica u grudi

Blic pre 1 sat
Poznato ko je upucani mladić (24) u Rakovici: Napadač imao periku, ispalio mu 2 hica u grudi

Mladić star 24 godine je upucan na Kanarevom brdu dok je prilazio automobilu Pogođen je osobom koja je koristila periku, pucajući iz neposredne blizine Mladić (24) upucan je danas na Kanarevom brdu dok je prilazio svom automobilu.

Kako saznajemo, upucan je U. R. (24), a trenutno se nalazi u Urgentnom centru na reanimaciji. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je imao periku, a mladića je upucao iz neposredne blizine. Ispalio je više metaka, a dva hica su U. R. pogodila u grudi. Lekari mu se trenutno bore za život. Kako saznajemo, mladić je od ranije poznat policiji. Odmah je prevezen u Urgentni centar. Akcija Vihor je na snazi. Ovo su prve slike sa mesta pucnjave u Rakovici.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju "Vihor"

Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju "Vihor"

N1 Info pre 18 minuta
Mladić (24) hitno operisan nakon pucnjave na Kanarevom brdu: Lekari ga ne ispuštaju iz vida, u ovom je stanju

Mladić (24) hitno operisan nakon pucnjave na Kanarevom brdu: Lekari ga ne ispuštaju iz vida, u ovom je stanju

Mondo pre 1 sat
Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju “Vihor”

Mladić upucan u grudi u Beogradu, policija pokrenula akciju “Vihor”

Vesti online pre 43 minuta
Upucan mladić (24) na Kanarevom brdu: Sumnja se da je u pitanju sačekuša, policija hitno pokrenula akciju Vihor

Upucan mladić (24) na Kanarevom brdu: Sumnja se da je u pitanju sačekuša, policija hitno pokrenula akciju Vihor

Blic pre 1 sat
Pucnjava na Miljakovcu: Ranjen mladić (24), policija pokrenula akciju „Vihor“ VIDEO

Pucnjava na Miljakovcu: Ranjen mladić (24), policija pokrenula akciju „Vihor“ VIDEO

Nova pre 2 sata
Puvnjava na Kanarevom brdu: Lekari se bore za život ranjenom mladiću (24), pokrenuta policijska akcija "Vihor"

Puvnjava na Kanarevom brdu: Lekari se bore za život ranjenom mladiću (24), pokrenuta policijska akcija "Vihor"

Euronews pre 2 sata
Prve fotografije sa mesta pucnjave u Beogradu! Ovde je mladić (24) upucan u grudni koš, napravili mu sačekušu kod automobila…

Prve fotografije sa mesta pucnjave u Beogradu! Ovde je mladić (24) upucan u grudni koš, napravili mu sačekušu kod automobila (foto, video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu…

Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu

Blic pre 23 minuta
Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju

Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju

Blic pre 1 sat
Upucani mladić (24) U Rakovici od ranije poznat policiji: Napadač ispalio 2 hica u njega dok je ulazio u auto, prevezen na…

Upucani mladić (24) U Rakovici od ranije poznat policiji: Napadač ispalio 2 hica u njega dok je ulazio u auto, prevezen na reanimaciju

Blic pre 1 sat
Požar u Učiteljskom naselju: Buknula vatra: Vatrogasci na terenu

Požar u Učiteljskom naselju: Buknula vatra: Vatrogasci na terenu

Blic pre 1 sat
Još jedna nesreća u šumi: Užas kod Ivanjice: Muškarac teško povređen prilikom seče drva

Još jedna nesreća u šumi: Užas kod Ivanjice: Muškarac teško povređen prilikom seče drva

Blic pre 1 sat