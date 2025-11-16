Poznato ko je upucani mladić (24) u Rakovici: Napadač imao periku, ispalio mu 2 hica u grudi

Mladić star 24 godine je upucan na Kanarevom brdu dok je prilazio automobilu Pogođen je osobom koja je koristila periku, pucajući iz neposredne blizine Mladić (24) upucan je danas na Kanarevom brdu dok je prilazio svom automobilu.

Kako saznajemo, upucan je U. R. (24), a trenutno se nalazi u Urgentnom centru na reanimaciji. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je imao periku, a mladića je upucao iz neposredne blizine. Ispalio je više metaka, a dva hica su U. R. pogodila u grudi. Lekari mu se trenutno bore za život. Kako saznajemo, mladić je od ranije poznat policiji. Odmah je prevezen u Urgentni centar. Akcija Vihor je na snazi. Ovo su prve slike sa mesta pucnjave u Rakovici.