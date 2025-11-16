Saša Matić i Edita Aradinović zapalili novi SAD: Publika pala u trans kad su zapevali veliki hit: Svi bruje o koncertu pevača (Video)

Publika je pevala uglas veliki hit izvođača, dok su telefoni beležili nezaboravne trenutke.

Saša istakao važnost prijateljstva i saradnje sa kolegama u odabiru pesama. Pevač Saša Matić doveo je večeras atmosferu do usijanja na svom koncertu u Novom Sadu. Od prvog takta publika je bila na nogama, ali pravi vrhunac večeri desio se kada se pojavila njegova specijalna gošća Edita Aradinović. Edita je stigla u pratnji svog novog dečka, što je odmah privuklo pažnju svih prisutnih, a kada je izašla na scenu, nastao je pravi haos. Udružila je glas sa Sašom, a