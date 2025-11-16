Saša Matić i Edita Aradinović zapalili novi SAD: Publika pala u trans kad su zapevali veliki hit: Svi bruje o koncertu pevača (Video)

Blic pre 49 minuta
Saša Matić i Edita Aradinović zapalili novi SAD: Publika pala u trans kad su zapevali veliki hit: Svi bruje o koncertu pevača…

Publika je pevala uglas veliki hit izvođača, dok su telefoni beležili nezaboravne trenutke.

Saša istakao važnost prijateljstva i saradnje sa kolegama u odabiru pesama. Pevač Saša Matić doveo je večeras atmosferu do usijanja na svom koncertu u Novom Sadu. Od prvog takta publika je bila na nogama, ali pravi vrhunac večeri desio se kada se pojavila njegova specijalna gošća Edita Aradinović. Edita je stigla u pratnji svog novog dečka, što je odmah privuklo pažnju svih prisutnih, a kada je izašla na scenu, nastao je pravi haos. Udružila je glas sa Sašom, a
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Nisam mogao da verujem da je to izjavio": Saša Matić pred koncert u Novom Sadu progovorio o Halidu Bešliću i karijeri: "Pesme…

"Nisam mogao da verujem da je to izjavio": Saša Matić pred koncert u Novom Sadu progovorio o Halidu Bešliću i karijeri: "Pesme biram sa Cecom, Brenom i Pejovićem" (Video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadEdita AradinovićSaša Matić

Zabava, najnovije vesti »

Zbog onoga što Danci rade u vrtiću, Srbi bi "odlepili": Prljavi od glave do pete, a mnogi ističu da se ova igra sve ređe…

Zbog onoga što Danci rade u vrtiću, Srbi bi "odlepili": Prljavi od glave do pete, a mnogi ističu da se ova igra sve ređe praktikuje

Kurir pre 4 minuta
Saša Matić i Edita Aradinović zapalili novi SAD: Publika pala u trans kad su zapevali veliki hit: Svi bruje o koncertu pevača…

Saša Matić i Edita Aradinović zapalili novi SAD: Publika pala u trans kad su zapevali veliki hit: Svi bruje o koncertu pevača (Video)

Blic pre 49 minuta
Nesrećna žena svoju intimu postavila na banderu: Ja sam Ksenija a sa Jakovom nisam spavala!

Nesrećna žena svoju intimu postavila na banderu: Ja sam Ksenija a sa Jakovom nisam spavala!

Blic pre 49 minuta
"Vreme mu je da se skrasi i oženi": Otac Filipa Đukića o novoj snajki u Eliti 9: "Kuku majko, šta će sa njom"

"Vreme mu je da se skrasi i oženi": Otac Filipa Đukića o novoj snajki u Eliti 9: "Kuku majko, šta će sa njom"

Blic pre 45 minuta
Koža i trake prekrili samo intimu, a telo ima za desetku: Tea Tairović kao Šakira na koncertu u Skoplju: Sajlingom prevazišla…

Koža i trake prekrili samo intimu, a telo ima za desetku: Tea Tairović kao Šakira na koncertu u Skoplju: Sajlingom prevazišla samu sebe, publika odlepila kad ju je videla

Blic pre 54 minuta