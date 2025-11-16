Tesla želi da se automobili za tržište u SAD prave bez delova iz Kine

Američka kompanija Tesla zahteva od svojih dobavljača da prestanu sa nabavkama komponenti proizvedenih u Kini za automobile namenjene tržištu u SAD, što je još jedan pokazatelj produbljivanja geopolitičkih tenzija između SAD i Kine, prenosi Vol strit džurnal.

Ranije ove godine, kompanija Tesla je donela odluku da prestane da koristi delove od dobavljača koji posluju u Kini za svoje električne automobile u SAD, prenosi Vol strit džurnal i navodi da Tesla ima cilj da u narednih godinu ili dve u potpunosti izbaci iz proizvodnje sve komponente proizvedene u Kini. Tesla pokušava da smanji svoju zavisnost od komponenti proizvedenih u Kini za svoje američke automobile otkako je pandemija korona virusa poremetila protok robe iz