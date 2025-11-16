Zelenski: "Rusija je propustila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska i Kupjanska"

Prema izveštajima, ukrajinske snage napreduju u Kupjansku dok ruske sile beleže značajne gubitke Ukrajinska sigurnosna i vojna služba sprovediće planirane odbrambene mere tokom zimskih meseci Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija propustila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska u Donjeckoj oblasti i Kupjanska u Harkovskoj oblasti. - Trenutno je Rusija propustila još jedan rok koji je postavio ruski predsednik Vladimir Putin za