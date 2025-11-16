(VIDEO) Marko Arnautović sa dva gola doveo Austriju na korak od Mundijala

Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je u Tbilisiju domaću Gruziju 4:0, u utakmici petog kola kvalifikacione Grupe E i došla na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Dvostruki strelac bio je Mikel Ojarsabal, koji je postigao golove u 11. minutu iz jedanaesterca i u 63. minutu. Strelci su bili i Martin Subimendi u 22. minutu i Feran Tores u 34. minutu. Aktuelni evropski šampion je prvi na tabeli sa svih 15 bodova i ima tri boda više od drugoplasirane Turske, koja je u Bursi pobedila Bugarsku 2:0. Španija je bez poraza u 29 uzastopnih utakmica, a u grupi je postigla 19 golova i nije primila nijedan. Turska je povela golom Hakana