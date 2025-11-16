Vernici pobegli iz crkve zbog nepodnošljivog smrada: "Sve je počelo pre osam dana..."

Kurir pre 31 minuta
Kune, tačnije njihov smrad, oterale su sve vernike koji su došli na misu iz crkve u jugozapadnom nemačkom gradu Rotvajlu.

Zbog najezde kuna, trenutno je nemoguće ući u Crkvu Vaskrsenja Isusovog u Rotvajlu. Stoga će se mise održavati u društvenom centru do daljnjeg, rekao je u petak Jirgen Riger, koji je zadužen za crkvu. Dodao je da se smrad počeo osećati pre oko osam dana i da je od tada još intenzivniji. Radnici za suzbijanje štetočina već su dva puta pokušali da suzbiju smrad, ali do sada bezuspešno. Pretpostavljaju da je smrad rezultat neprijatnog mirisa uginule kune ili
