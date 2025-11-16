Zelenski: Ukrajina radi na nastavku razmene ratnih zatvorenika sa Rusijom

N1 Info pre 2 sata  |  Beta/AP
Zelenski: Ukrajina radi na nastavku razmene ratnih zatvorenika sa Rusijom
Ukrajina radi na nastavku razmene ratnih zatvorenika sa Rusijom, a u planu je vraćanje njih oko 1.200, objavio je danas predsednik te zemlje Volodimir Zelenski nakon što je šef nacionalne bezbednosti Rustem Umerov potvrdio napredak u pregovorima. "Računamo na obnavljanje razmene ratnih zatvorenika", napisao je Zelenski na Iksu (X) i dodao da su sastanci za osiguranje tog postupka u toku. We are working to ensure another start to negotiations, so that after all
