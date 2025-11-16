VIDEO „Lopta ne laže“: Dončić urlao nakon što je Janis promašio ceo koš

Lejkersi su u Milvokiju upisali ubedljivu pobedu nad Baksima (119:95), a najzaslužniji za trijumf bio je Luka Dončić, koji je meč završio sa impresivnih 41 poenom, devet skokova i šest asistencija.

Uz njega je briljirao i Ostin Rivs sa 25 poena, dok je na drugoj strani jedini raspoložen bio Janis Adetokumbo sa 32 poena i 10 skokova. Uprkos dominaciji Lejkersa, tenzije na parketu nisu izostale. Tokom jednog od spornih faulova dosuđenih u korist Baksa, Dončić je vidno pokazao nezadovoljstvo što je sudija poslao Janisa na liniju penala. Nastavio je da se žali sve dok Adetokumbo nije promašio prvo bacanje, a drugo je promašio i čitav obruč. Tada je Slovenac