VIDEO „Lopta ne laže“: Dončić urlao nakon što je Janis promašio ceo koš

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO „Lopta ne laže“: Dončić urlao nakon što je Janis promašio ceo koš

Lejkersi su u Milvokiju upisali ubedljivu pobedu nad Baksima (119:95), a najzaslužniji za trijumf bio je Luka Dončić, koji je meč završio sa impresivnih 41 poenom, devet skokova i šest asistencija.

Uz njega je briljirao i Ostin Rivs sa 25 poena, dok je na drugoj strani jedini raspoložen bio Janis Adetokumbo sa 32 poena i 10 skokova. Uprkos dominaciji Lejkersa, tenzije na parketu nisu izostale. Tokom jednog od spornih faulova dosuđenih u korist Baksa, Dončić je vidno pokazao nezadovoljstvo što je sudija poslao Janisa na liniju penala. Nastavio je da se žali sve dok Adetokumbo nije promašio prvo bacanje, a drugo je promašio i čitav obruč. Tada je Slovenac
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Jokić prkosi povredi sedmim tripl-dablom u sezoni

(VIDEO) Jokić prkosi povredi sedmim tripl-dablom u sezoni

Sport klub pre 2 minuta
Da li je ovo konačno pravi Denver i šta o tome kaže Jokić?

Da li je ovo konačno pravi Denver i šta o tome kaže Jokić?

Sportske.net pre 36 minuta
Jokić tripl-dablom vodio Denver do pobede protiv Minesote

Jokić tripl-dablom vodio Denver do pobede protiv Minesote

RTS pre 1 sat
Nagetsi u formi, Nikola skroman: Imali smo dobre momente

Nagetsi u formi, Nikola skroman: Imali smo dobre momente

Sportski žurnal pre 56 minuta
Jokić: Zadovoljan sam kako smo igrali protiv Minesote, svi su dali doprinos

Jokić: Zadovoljan sam kako smo igrali protiv Minesote, svi su dali doprinos

RTS pre 1 sat
”Imamo različite tipove igrača” Jokić: Imali smo dobre momente na meču protiv Minesote

”Imamo različite tipove igrača” Jokić: Imali smo dobre momente na meču protiv Minesote

Dnevnik pre 57 minuta
(VIDEO) Dončić pokorio Milvoki, ubedljiv i Rajakovićev Toronto

(VIDEO) Dončić pokorio Milvoki, ubedljiv i Rajakovićev Toronto

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

U NBA ligi zavode red - Kome će uzeti mobilne telefone?

U NBA ligi zavode red - Kome će uzeti mobilne telefone?

Sportske.net pre 16 minuta
Orlovi na ispitu pred domaćom publikom: Pobeda kao jedina opcija!

Orlovi na ispitu pred domaćom publikom: Pobeda kao jedina opcija!

Hot sport pre 1 minut
Ufc ima novog šampiona: Mahačev ušao u klub odabranih – Rus jedan od retkih sa dva pojasa!

Ufc ima novog šampiona: Mahačev ušao u klub odabranih – Rus jedan od retkih sa dva pojasa!

Hot sport pre 36 minuta
Ovo se čekalo: Obradović otkrio kada se Bolomboj vraća na parket!

Ovo se čekalo: Obradović otkrio kada se Bolomboj vraća na parket!

Hot sport pre 31 minuta
(VIDEO) Jokić prkosi povredi sedmim tripl-dablom u sezoni

(VIDEO) Jokić prkosi povredi sedmim tripl-dablom u sezoni

Sport klub pre 2 minuta