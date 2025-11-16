VIDEO Rajaković i Toronto su ozbiljna stvar

Nova pre 1 sat  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Rajaković i Toronto su ozbiljna stvar

Toronto Reptorsi nastavljaju sa odličnom formom – ekipa Darka Rajakovića nadigrala je Indijana Pejserse rezultatom 129:111 i popravila skor na 8:5.

Nasuprot tome, Indijana je upisala i 11. poraz u sezoni, što je veliki pad u odnosu na tim koji je pre samo nekoliko meseci igrao finale NBA lige. Reptorsi su dominirali od prvog do poslednjeg minuta. Nametnuli su visok ritam, kontrolisali skok i tranziciju i praktično nisu dozvolili Pejsersima nijednu ozbiljnu šansu da se vrate u meč. Najbolji u pobedničkom timu bio je Jakob Peltl – centar Toronta je upisao 22 poena i devet skokova, uz odličnu realizaciju pod
