"Bili Amerikanac, Kanađanin i Nikola Jokić": Trener Denvera dobio pitanje "k'o u vicu", sve oduševio odgovorom

Košarkaši Denver Nagetsa su na gostovanju savladali Minesotu 123:112, uz novu sjajnu partiju i tripl-dabl Nikole Jokića.

Najbolji košarkaš današnjice meč je završio sa 27 poena, 10 skokova i 12 asistencija, pa je i ovog puta, uz Džamala Mareja i Erona Gordona bio nosilac igre Nagetsa. Tako, trener tima iz Kolorada Dejvid Adelman dobio je zanimljivo "vic" pitanje u Amerikancu, Kanađaninu i Srbin, kao i njihovim karakterima. - Da, i zato mislim da je najpotcenjenija stvar kod našeg tima naša trojica, naša tri lidera. Jer imaš igrača iz Srbije, igrača iz Kanade i igrača sa Zapadne