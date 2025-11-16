Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77

Sandžak haber
Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77 Košarkaši Loznice pobedili su večeras gostujući tim Novog Pazara sa 124:77 (34:18, 34:11, 28:23, 28:25), u meču devetog kola Druge lige Srbije.

Lozničane je predvodio Nikola Ivković 22 poena, a pratio ga je Lazar Dimovski sa 21 poenom i sedam skokova. Zarija Grbović je na 18 poena dodao deset skokova, dok su efikasni kod domaćina bili još Luka Ranković sa 16, Marko Ilić sa 15 i Đorđe Lelić sa 13 poena. Altin Islamović sa 27 poena i deset skokova prednjačio je u poraženoj ekipi. Poenterski dvocifreni kod Pazaraca bili su još Željko Milić sa 17 i Asmir Numanović sa 15 koševa. Posle nekompletnog kola, Loznica
