Rasel Vestbruk ispisao istoriju VIDEO

B92 pre 3 sata
Rasel Vestbruk je postao tek drugi košarkaš u istoriji lige sa najmanje 25.000 poena i 10.000 asistencija.

Kada su Sakramento Kingsi izgubili od Minesote rezultatom 124:110 Rasel Vestbruk je na toj utakmici ispisao istoriju NBA lige. On je postao tek drugi igrač sa najmanje 25.000 poena i 10.000 asistencija. Pre njega je to uspeo da uradi samo Lebron Džejms. Popularni "Brodi" je na toj utakmici imao 13 poena, 14 asistencija i 10 skokova i "zacementiran" je kao lider lige po broju tripl-dabl partija svih vremena – 205. Drugi je Oskar Robertson sa 181, a treći Nikola
