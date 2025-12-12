Boban Marjanović blizu dresa Ilirije

Danas
Nekadašnji reprezentativac Srbije i košarkaš Crvene zvezde i brojnih NBA klubova Boban Marjanović novi je igrač slovenačke Ilirije.

Klub iz Ljubljane objavio je dobrodošlicu Marjanoviću na društvenim mrežama bez drugih informacija o ugovoru. Marjanović se tako posle 10 godina vraća u ABA ligu. Ilirija je debitant u ABA ligi, a nakon osam kola ima skor 2-6. Marjanović ima 37 godina i u karijeri je igrao za Fenerbahče, Džeđang Lajonse, San Antonio Sparse, Detroit Pistonse, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju Seventisikserse, Dalas Maverikse, Hjuston Rokitse i Crvenu zvezdu, Žalgiris, Megu i CSKA iz
