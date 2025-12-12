(TABELA): Džinovski skok Zvezde ka plej-ofu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su vrlo važnu pobedu u šestom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli su kao gosti nadigrali Šturm 1:0 i načinili džinovski korak ka plasmanu u nokaut fazu. Zvezda je trenutno na 17. mestu na tabeli sa 10 bodova posle šeste runde, a uoči dva poslednja meča grupne faze Lige Evrope. Podsetimo, direktan plasman u osminu finala izboriće prvih osam timova, dok će ekipe od devete do 24. pozicije igrati u plej-ofu. Crveno-bele do osmoplasiranog Porta deli samo tri boda. Zvezdu posle jednomesečne pauze očekuju dueli sa Malmeom u