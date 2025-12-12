(TABELA): Džinovski skok Zvezde ka plej-ofu u Ligi Evrope

Danas pre 56 minuta  |  N. R.
(TABELA): Džinovski skok Zvezde ka plej-ofu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su vrlo važnu pobedu u šestom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli su kao gosti nadigrali Šturm 1:0 i načinili džinovski korak ka plasmanu u nokaut fazu. Zvezda je trenutno na 17. mestu na tabeli sa 10 bodova posle šeste runde, a uoči dva poslednja meča grupne faze Lige Evrope. Podsetimo, direktan plasman u osminu finala izboriće prvih osam timova, dok će ekipe od devete do 24. pozicije igrati u plej-ofu. Crveno-bele do osmoplasiranog Porta deli samo tri boda. Zvezdu posle jednomesečne pauze očekuju dueli sa Malmeom u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Strazbura kolo pre kraja obezbedili plasman u nokaut fazu

Fudbaleri Strazbura kolo pre kraja obezbedili plasman u nokaut fazu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaŠvedskaMalmeLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Boban Marjanović blizu dresa Ilirije

Boban Marjanović blizu dresa Ilirije

Danas pre 56 minuta
Arnautović u napadu: Poznat sastav Zvezde za meč protiv Šturma

Arnautović u napadu: Poznat sastav Zvezde za meč protiv Šturma

Danas pre 56 minuta
(TABELA): Džinovski skok Zvezde ka plej-ofu u Ligi Evrope

(TABELA): Džinovski skok Zvezde ka plej-ofu u Ligi Evrope

Danas pre 56 minuta
Fudbaleri FKSB pobedili Fejenord,

Fudbaleri FKSB pobedili Fejenord,

Politika pre 26 minuta
Sjajne vest iz San Antonija, Vembenjama samo što se nije vratio na parket!

Sjajne vest iz San Antonija, Vembenjama samo što se nije vratio na parket!

Sportske.net pre 1 sat