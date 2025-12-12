Fudbaleri Strazbura kolo pre kraja obezbedili plasman u nokaut fazu

Osam prvoplasiranih će direktno u osminu finala, dok će klubovi od devetog do 24. mesta u doigravanje za osminu finala

ABERDIN – Fudbaleri Strazbura su pobedom na gostovanju Aberdinu kolo pre kraja grupne faze obezbedili plasman u nokaut fazu Lige konferencije. Golom Marsijala Godoa u 35. minutu Strazbur je slavio u Aberdinu i tako osigurao jedno od prvih osam mesta bez obzira na rezultate poslednjeg kola grupne faze koje se igra 18. decembra. Liga konferencija, peto kolo: Aberdin - Strazbur 0:1, Brejdablik - Šamrok 3:1, Drita - AZ Alkmar 0:3, Fjorentina - Dinamo Kijev 2:1, Haken -