Ruski napadi ciljaju energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti

Ruski napadi ciljaju energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti

Situacija u Sumskoj oblasti je takođe napeta

Ruske snage su tokom noći izvele napade na energetske objekte u Odeskoj oblasti, pri čemu je oštećena solarna elektrana, izjavio je šef oblasne vojne uprave Oleg Kiper. U zasebnom incidentu, u Sumskoj oblasti na severoistoku Ukrajine zabeleženo je više od dvadeset ruskih napada tokom protekla 24 sata, a šest osoba je povređeno, saopštio je šef oblasne vojne uprave Oleg Grigorov. Prema rečima Olega Kipera, u napadu na Odesku oblast nije bilo žrtava. On je naglasio
