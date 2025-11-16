Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Minesote

Politika pre 2 sata
Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Minesote

Naš košarkaš zabeležio učinak sa 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija

MINEAPOLIS- Košarkaši Denvera pobedili su danas u Mineapolisu ekipu Minesote rezultatom 123:112 u utakmici NBA lige. U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabeležio tripl-dabl učinak sa 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija, prenosi Tanjug. Jokić je na meču u Mineapolisu ostvario sedmi tripl-dabl učinak od starta ove sezone u NBA ligi. Košarkaši Denvera Džamal Marej, Aron Gordon i Tim Hardavej su ubacili po 23 poena. U ekipi Minesote
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zašto Jokić nije šampion NBA lige? Neprijatan snimak MVP-a govori sve: Evo s kim je traćio vreme u Denveru

Zašto Jokić nije šampion NBA lige? Neprijatan snimak MVP-a govori sve: Evo s kim je traćio vreme u Denveru

Mondo pre 51 minuta
Džaba sjajni Giedraitis: Atomsko poluvreme Valensije pred Zvezdu

Džaba sjajni Giedraitis: Atomsko poluvreme Valensije pred Zvezdu

Sport klub pre 1 sat
Zvezdu čeka težak posao: Valensija razbila Tenerife, spremna za okršaj sa crveno-belima u Evroligi

Zvezdu čeka težak posao: Valensija razbila Tenerife, spremna za okršaj sa crveno-belima u Evroligi

Večernje novosti pre 1 sat
Valensija pobedom napravila uvertiru za duel sa zvezdom: U poraženom sastavu blistao miljenik Delija!

Valensija pobedom napravila uvertiru za duel sa zvezdom: U poraženom sastavu blistao miljenik Delija!

Hot sport pre 2 sata
Bez neizvesnosti u Pendiku: Novi Pazar – Radnički Ćuprija 29:13

Bez neizvesnosti u Pendiku: Novi Pazar – Radnički Ćuprija 29:13

Sandžak haber pre 2 sata
Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77

Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77

Sandžak haber pre 2 sata
Valensija se učvrstila na vrhu ACB lige pred duel sa Zvezdom, Gedraitis to nije uspeo da spreči

Valensija se učvrstila na vrhu ACB lige pred duel sa Zvezdom, Gedraitis to nije uspeo da spreči

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATanjugNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Srbija – Letonija sastavi: Paunović „promešao karte“, pet uzmena u odnosu na meč sa Engleskom

Srbija – Letonija sastavi: Paunović „promešao karte“, pet uzmena u odnosu na meč sa Engleskom

Danas pre 27 minuta
(VIDEO) Muk u Budimpešti: Mađarska u poslednjim sekundama izgubila mesto u baražu za Mundijal

(VIDEO) Muk u Budimpešti: Mađarska u poslednjim sekundama izgubila mesto u baražu za Mundijal

Danas pre 7 minuta
Evroliga, NBA i FIBA zajedno? San o nepodeljenoj ligi sa 30 klubova

Evroliga, NBA i FIBA zajedno? San o nepodeljenoj ligi sa 30 klubova

Danas pre 47 minuta
'Pola' ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

'Pola' ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

BBC News pre 37 minuta
I ove godine izbor najboljih sportista i klubova u Nišu

I ove godine izbor najboljih sportista i klubova u Nišu

Južne vesti pre 2 minuta