Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Minesote

MINEAPOLIS- Košarkaši Denvera pobedili su danas u Mineapolisu ekipu Minesote rezultatom 123:112 u utakmici NBA lige. U pobedničkom timu briljirao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabeležio tripl-dabl učinak sa 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija, prenosi Tanjug. Jokić je na meču u Mineapolisu ostvario sedmi tripl-dabl učinak od starta ove sezone u NBA ligi. Košarkaši Denvera Džamal Marej, Aron Gordon i Tim Hardavej su ubacili po 23 poena. U ekipi Minesote