Silna Portugalija sa devet golova obezbedila Mundijal

Fudbalska reprezentacija Portugalije izborila je plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je u Portu pobedila Jermeniju rezultatom 9:1 u meču poslednjeg, šestog kola grupe F kvalifikacija za Mundijal.

Po tri gola za Portugaliju postigli su Bruno Fernandeš i Žoao Neveš. Fernandeš se upisao u strelce u 45+3. (penal), 52. i 72. (penal) minutu, a Neveš u 30, 41. i 81. minutu. Po jedan gol za Portugaliju dali su Renato Veiga u 7, Gonsalo Ramos u 28. i Fransisko Konseisao u 90+2. minutu. Jedini strelac za Jermeniju bio je Eduard Spertsjan u 18. minutu. Portugalija je osvojila prvo mesto u grupi F sa 13 bodova. Reprezentacija Republike Irske igraće u baražu za plasman
