Imamo apsolutnog junaka kvalifikacija - Parotovih 180 minuta za film VIDEO

Napadač reprezentacije Republike Irske Troj Parot (23) imaće šta da priča deci i unucima kada jednog dana bude evocirao uspomene na mečeve sa Portugalijom i Mađarskom.

Irci su, podsetimo, dva kola pre kraja kvalifikacija u grupi bili na samo četiri boda pred mečeve odluke sa liderima Portugalcima i drugoplasiranim Mađarima. Bili su skoro pa otpisani. Računica je bila jasna - samo maksimalan učinak u obe utakmice vodio je Irce u plej-of. A igrali su protiv najjačih. Malo ko je verovao da ostrvljani mogu do podviga, gotovo niko, jer su u prva tri meča bili očajni - doživeli su dva poraza, jedan od autsajdera Jermenije, dok su bod