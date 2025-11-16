Imamo apsolutnog junaka kvalifikacija - Parotovih 180 minuta za film VIDEO

B92 pre 44 minuta
Imamo apsolutnog junaka kvalifikacija - Parotovih 180 minuta za film VIDEO

Napadač reprezentacije Republike Irske Troj Parot (23) imaće šta da priča deci i unucima kada jednog dana bude evocirao uspomene na mečeve sa Portugalijom i Mađarskom.

Irci su, podsetimo, dva kola pre kraja kvalifikacija u grupi bili na samo četiri boda pred mečeve odluke sa liderima Portugalcima i drugoplasiranim Mađarima. Bili su skoro pa otpisani. Računica je bila jasna - samo maksimalan učinak u obe utakmice vodio je Irce u plej-of. A igrali su protiv najjačih. Malo ko je verovao da ostrvljani mogu do podviga, gotovo niko, jer su u prva tri meča bili očajni - doživeli su dva poraza, jedan od autsajdera Jermenije, dok su bod
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

UŽIVO Alkaras jeftino prokockao set loptu, Siner poveo sa 1-0!

UŽIVO Alkaras jeftino prokockao set loptu, Siner poveo sa 1-0!

B92 pre 9 minuta
Mađarska u suzama - republika Irska ide u baraž: Potpuni šok u Budimpešti, Perot golom u 96. minutu eliminisao domaćina

Mađarska u suzama - republika Irska ide u baraž: Potpuni šok u Budimpešti, Perot golom u 96. minutu eliminisao domaćina

Kurir pre 1 sat
Ko je Troj Parot? Heroj Irske koji je u 96. minutu na neverovatan način doneo Ircima baraž za Svetsko prvenstvo

Ko je Troj Parot? Heroj Irske koji je u 96. minutu na neverovatan način doneo Ircima baraž za Svetsko prvenstvo

Večernje novosti pre 1 sat
Emocije ga slomile: Junak Irske u suzama posle velikog uspeha, nije mogao da dođe sebi (video)

Emocije ga slomile: Junak Irske u suzama posle velikog uspeha, nije mogao da dođe sebi (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Komšije šokantno ostale bez SP, gol u 96. minutu i tuga kakva dugo nije viđena, evo kako je sve izgledalo!

Komšije šokantno ostale bez SP, gol u 96. minutu i tuga kakva dugo nije viđena, evo kako je sve izgledalo!

Telegraf pre 49 minuta
(VIDEO) Muk u Budimpešti: Mađarska u poslednjim sekundama izgubila mesto u baražu za Mundijal

(VIDEO) Muk u Budimpešti: Mađarska u poslednjim sekundama izgubila mesto u baražu za Mundijal

Danas pre 1 sat
Silna Portugalija sa devet golova obezbedila Mundijal

Silna Portugalija sa devet golova obezbedila Mundijal

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PortugalJermenijaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Danas pre 34 minuta
Kreće projekat NBA Evropa: „Tim sa najviše navijača na svetu prvi pristao“

Kreće projekat NBA Evropa: „Tim sa najviše navijača na svetu prvi pristao“

Danas pre 1 sat
Siner spasao set loptu, odluka o vođstvu u taj-brejku

Siner spasao set loptu, odluka o vođstvu u taj-brejku

RTS pre 9 minuta
Uživo: Stanković pogodio glavom za preokret Srbije!

Uživo: Stanković pogodio glavom za preokret Srbije!

Sputnik pre 9 minuta
Oskar napustio bolnicu

Oskar napustio bolnicu

Sportski žurnal pre 39 minuta