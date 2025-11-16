AMSS: Oprez zbog magle i odrona, teretnjaci se zadržavaju samo na Batrovcima - 60 minuta

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na maglu ovog jutra i ukazuje da je na pojedinim deonicama puteva pored reka, jezera, kanala i u kotlinama vidljivost manja od 200 metara.

Sada je i mogućnost odrona veća, te zato preporučuju pažljiviju vožnju, naročito između Kraljeva i Raške pored Ibra, na Dunavskoj magistrali između Golupca i Donjeg Milanovca, kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru kao i na putevima pored Drine. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a popodne, posebno u večernjim satima, očekuje se pojačan saobraćaj zbog završetka vikenda. Prema podacima Zimske službe JP Putevi Srbije 2025/26. u 5.29 časova, svi putni pravci u Srbiji su
Euronews pre 27 minuta
