Danas sednica Vlade Srbije, tema sudbina NIS-a

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Vlada Srbije održaće danas sednicu u Palati Srbija, na koju su pozvani i svi direktori javnih preduzeća.

Sednica će početi u 11 sati, najavljeno je iz vlade. Premijer Đuro Macut je, kako su preneli mediji, zakazao za danas sednicu vlade, kojoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tema je Naftna industrije Srbije. Tema sednice će biti odgovor američkog OFAC-a na zahtev NIS-a na izuzeće od sankcija. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je juče da su SAD juče poslale lošu poruku, koja se tiče NIS-a, te da žele kompletnu promenu
