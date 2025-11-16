Portugalija: Tropska oluja Klaudija odnela tri ljudska života

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Portugalija: Tropska oluja Klaudija odnela tri ljudska života

LISABON - Tri osobe su poginule, a više desetina je povređeno u Portugaliji u naletu tornada Klaudija, saopštile su sinoć portugalske vlasti.

Portugalija i delovi susedne Španije suočili su se sa višednevnim ekstremnim vremenskim neprilikama izazvanih olujom Klaudija, koja je ovog vikenda stigla i do delova Britanije i Irske, prenosi Rojters. Portugalski spasioci su u četvrtak pronašli tela starijeg para u njihovoj poplavljenoj kuci u Fernao Feru nedaleko od Lisabona. Smatra se da je bračni par spavao u trenutku kada je do njihove kuće stigao poplavni talas i nije mogao da se napusti objekat zbog naleta
