Brnabić: Ne živimo u komunizmu, neće biti nacionalizacije NIS-a i oduzimanja imovine

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da će problem sa američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) biti rešen na „bilo koji način koji ne podrazumeva nacionalizaciju i oduzimanje imovine“ „Mi ne živimo u Srbiji u komunizmu, nećemo pribegavati komunističkim metodama, da neće samim tim biti nikakvih nacionalizacija, da ćemo privatnu svojinu tretirati kao svetinju, neće biti nikakvih konfiskacija, nikakvih oduzimanja imovine. Ako bude