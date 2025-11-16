Orlovi na ispitu pred domaćom publikom - pobeda kao jedina opcija

Reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na stadionu Dubočica u Leskovcu dočekuje selekciju Letonije u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Posle poraza na Vembliju, Orlovima je ostala samo nada da kroz baraž obezbede dodatnu šansu za plasman na Mundijal, ali i za to im je neophodan trijumf. Debi Veljka Paunovića protiv Engleske doneo je nova lica, novi pristup, ali ne i rezultat. Srbija je poražena sa 2:0, a još bolnija od samog poraza bila je činjenica da ekipa ponovo nije uspela da postigne gol na velikom gostovanju. Ipak, bilo je pozitivnih pomaka, defanziva je izgledala stabilnije, a u veznom redu