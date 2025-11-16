Orlovi na ispitu pred domaćom publikom - pobeda kao jedina opcija

Sportske.net pre 47 minuta  |  Sportske.net
Orlovi na ispitu pred domaćom publikom - pobeda kao jedina opcija

Reprezentacija Srbije večeras od 18 časova na stadionu Dubočica u Leskovcu dočekuje selekciju Letonije u poslednjem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Posle poraza na Vembliju, Orlovima je ostala samo nada da kroz baraž obezbede dodatnu šansu za plasman na Mundijal, ali i za to im je neophodan trijumf. Debi Veljka Paunovića protiv Engleske doneo je nova lica, novi pristup, ali ne i rezultat. Srbija je poražena sa 2:0, a još bolnija od samog poraza bila je činjenica da ekipa ponovo nije uspela da postigne gol na velikom gostovanju. Ipak, bilo je pozitivnih pomaka, defanziva je izgledala stabilnije, a u veznom redu
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Haos u komšiluku - milioner brutalno ponizio legendarnog trenera: Bolesne konje streljaju da se ne pate! Ispali ste budala!

Haos u komšiluku - milioner brutalno ponizio legendarnog trenera: Bolesne konje streljaju da se ne pate! Ispali ste budala!

Kurir pre 17 minuta
„Očekujem da Veljko Paunović ostane selektor Srbije“

„Očekujem da Veljko Paunović ostane selektor Srbije“

Sputnik pre 52 minuta
"Toliko smo im dali, a ovako nam vraćaju": U Sloveniji besni na navijače tzv. Kosova

"Toliko smo im dali, a ovako nam vraćaju": U Sloveniji besni na navijače tzv. Kosova

Mondo pre 37 minuta
Džaka o tzv. Kosovu: "Ne smemo ih potceniti"

Džaka o tzv. Kosovu: "Ne smemo ih potceniti"

B92 pre 17 minuta
Skandal trese komšiluk: Igrač iz bizarnog razloga ne može da nastupa za reprezentaciju!

Skandal trese komšiluk: Igrač iz bizarnog razloga ne može da nastupa za reprezentaciju!

Hot sport pre 32 minuta
Bivši trener Zvezde se osvrnuo na paunovića i stojkovića: Evo šta je imao da kaže o bivšem i sadašnjem selektoru!

Bivši trener Zvezde se osvrnuo na paunovića i stojkovića: Evo šta je imao da kaže o bivšem i sadašnjem selektoru!

Hot sport pre 1 sat
Boško Đurovski: Očekujem da Veljko Paunović ostane selektor Srbije, zaslužio je šansu

Boško Đurovski: Očekujem da Veljko Paunović ostane selektor Srbije, zaslužio je šansu

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoLeskovacMundijalVemblibaraž

Sport, najnovije vesti »

Još jedna ubedljiva pobeda rukometašica Pirota! Overena jesenja titula!

Još jedna ubedljiva pobeda rukometašica Pirota! Overena jesenja titula!

Plus online pre 42 minuta
Uprava Dinamo Jug-a: Herojska pobeda posle velike nepravde

Uprava Dinamo Jug-a: Herojska pobeda posle velike nepravde

Vranje news pre 52 minuta
Partizan prelomio: Odlučeno ko će voditi kadete crno-belih!

Partizan prelomio: Odlučeno ko će voditi kadete crno-belih!

Hot sport pre 2 minuta
Odlična vest za Đokovića pred Australijan open

Odlična vest za Đokovića pred Australijan open

Vesti online pre 52 minuta
Vulićević, ipak, ostaje s kadetima Partizana

Vulićević, ipak, ostaje s kadetima Partizana

Sportski žurnal pre 27 minuta