Za kraj Letonija i - novi početak

Za kraj Letonija i - novi početak

Fudbalska reprezentacija Srbije danas će završiti učešće u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo utakmicom protiv Letonije koja je na programu od 18 časova na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Izabranici Veljka Paunovića nisu uspeli da prirede iznenađenje i ostanu neporaženi protiv Engleske na Vembliju, a nakon raspleta u ostalim kvalifikacionim mečevima, postalo je jasno da “orlovi” neće moći do baraža za Mundijal ni preko plasmana u Ligi nacija. Pred Srbijom je, po ko zna koji put, novi početak sa novim selektorom koji će na jugu Srbije imati dobru priliku da upiše prvu pobedu protiv odavno preželjenog rivala. Biće to ujedno i mogućnost ne samo da
