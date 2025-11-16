NIS je pokušaj Amerike da zavadi Srbiju i Rusiju

Oni centri moći u Sjedinjenim Američkim Državama koji Srbiju vide kao jedinog preostalog eksponenta ruskog uticaja u centralnoj i istočnoj Evropi žele da kazne Srbiju i žele da je slome. Odluka koja insistira na tome da se izbriše rusko vlasništvo iz NIS-a sama po sebi predstavlja izuzetno nasilnu, agresivnu meru koja krši sva moguća prava.

Ovako aktuelnu problematiku oko Naftne industrije Srbije koja je nastala uvođenjem američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama komentariše profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka i direktor Centra za studije Azije i Dalekog istoka Dragana Mitrović. Nakon poruke iz Amerike da sankcije podrazumevaju kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara i da odobrenje za pregovore o vlasništvu važi do 13. februara, održana je sednica Vlade Republike Srbije.