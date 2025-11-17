Lider DS se lisicama vezao za autobus u znak podrške autoprevozniku iz Novog Sada

Beta pre 20 minuta

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević vezao se danas oko podneva za autobus prevoznika Milomira Jaćimovića, koji je parkiran ispred zgrade Banovine u Novom Sadu.
Milivojević se vezao za zadnju stranu autobusa lisicima u znak podrške Jaćimoviću, ali i Dijani Hrka koja u Beogradu štrajkuje glađu zahtevajući da se sazna istina o stradanju njenog sina u padu nadstrešnice u novembru 2024. godine.

"Ako živimo u zemlji u kojoj su uhapšeni pravda i sloboda, ako se ovaj čovek ovako zverski maltretira od režima Aleksandra Vučića, onda je trenutak da neko uhapsi i ovaj autobus", rekao je on agenciji Beta.

Milivojević je dodao da policija nema pojma gde joj se nalazi 500 pištolja iz policijske stanice u Doljevcu ali da hapsi čoveka koji se bori za istinu i pravdu.

"Moja obaveza kao poslanika proističe iz moje zakletve da ću po najboljem znanju i umeću braniti ljudska prava i građanske slobode. Ne znam bolji način od ovog da branim život i integritet Jaćimovića i Dijane Hrka", rekao je on.

Jaćimoviću, koji štrajkuje glađu jer smatra da ga policija nezakonito maltretira zbog podrške studentima, ranije danas je pozlilo nakon čega je intervenisala ekipa Hitne pomoći.

On je odbio infuziju koju su lekari ponudili, nakon čega je prebačen u šator u kojem boravi.

(Beta, 17.11.2025)

Ključne reči

DSDemokratska strankaNovi Sad

