Predsedništvo SPP smenilo Edina Đerleka sa funkcije zamenika predsednika stranke

Razlog za razrešenje je "neusaglašeno delovanje sa zvaničnom politikom stranke" Đerlek je često davao izjave bez konsultacija sa stranačkim organima, pišu lokalni mediji Predsedništvo stranke juče je Edina Đerleka razrešilo dužnosti zamenika predsednika Stranke pravde i pomirenja (SPP).

Kako pišu Sandžačke vesti, odluka je usledila nakon dužeg niza poteza koje je vrh stranke ocenio kao neusaglašene sa zvaničnom politikom SPP-a. Đerlek je, kako navode, u više navrata istupao u javnost bez prethodnih konsultacija sa stranačkim organima, te davao izjave koje nisu bile u skladu sa zvaničnim stavovima. U Predsedništvu Stranke pravde i pomirenja su takvo ponašanje ocenili kao narušavanje jedinstvenog nastupa, odstupanje od unutarstranačke discipline i