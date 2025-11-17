Skup podrške za Hrku i Jaćimovića ispred Banovine u Novom Sadu

Zborovi građana Novog Sada i studenti u blokadi pozvali su večeras na skup ispred Banovine od 17 časova u Novom Sadu.

Kako su naveli u pozivu: „Jedna majka i jedan otac štrajkuju glađu zbog jednog koji je gladan vlasti". Kako dodaju, okupljaju se sa jednim ciljem, a to su izbori i pravda. Podsetimo, Milomiru Jaćimoviću, koji štrajkuje glađu osam dana, danas je pozlilo dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je danas vraćen, a koji je on dovezao ispred Banovine. Jaćimović nije želeo da ide u Urgentni centar pa je pregledan u šatoru gde štrajkuje glađu.