Skup podrške za Hrku i Jaćimovića ispred Banovine u Novom Sadu

Danas pre 1 sat  |  A. L.
Skup podrške za Hrku i Jaćimovića ispred Banovine u Novom Sadu

Zborovi građana Novog Sada i studenti u blokadi pozvali su večeras na skup ispred Banovine od 17 časova u Novom Sadu.

Kako su naveli u pozivu: „Jedna majka i jedan otac štrajkuju glađu zbog jednog koji je gladan vlasti“. Kako dodaju, okupljaju se sa jednim ciljem, a to su izbori i pravda. Podsetimo, Milomiru Jaćimoviću, koji štrajkuje glađu osam dana, danas je pozlilo dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je danas vraćen, a koji je on dovezao ispred Banovine. Jaćimović nije želeo da ide u Urgentni centar pa je pregledan u šatoru gde štrajkuje glađu. Više informacija
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 6 minuta
(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

N1 Info pre 6 minuta
Zborovi pozvali Novosađane u 17 časova kod Banovine

Moj Novi Sad pre 6 minuta
BLOG UŽIVO Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića: Policija neće da kaže njegovom sinu zbog čega, ni okupljeni ne znaju o čemu…

Nova pre 6 minuta
Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio ponovo štrajk glađu, Hrka se obraća u 17h (blog)

Novi magazin pre 41 minuta
Jaćimovići i Hrka protiv sistema: Štrajk glađu ne pogađa sociopate

Vreme pre 1 sat
Skup ispred Banovine u 17h: “Zbog jednog čoveka gladnog vlasti”

Luftika pre 1 sat
Milan Antonijević i zvanično kandidat za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 6 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Dijana Hrka poziva građane

N1 Info pre 6 minuta
(BLOG) Policija obezbeđuje autobus Jaćimovića, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im se oduzme vozilo

N1 Info pre 6 minuta
'Imala sam blokadu uživo u programu zbog moždane magle i evo šta sam naučila'

BBC News pre 26 minuta
Niški studenti: Intenzivni sajber napadi gase naše naloge, ali naš glas ne mogu

Danas pre 41 minuta