Tramp najavio sankcije svima koji posluju s Rusijom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da republikanci u Kongresu pripremaju zakon koji bi uveo sankcije svakoj zemlji koja posluje s Rusijom. „Svaka zemlja koja posluje s Rusijom biće veoma strogo sankcionisana“, rekao je Tramp novinarima u Palm Biču na Floridi.

Dodao je da bi Iran takođe mogao biti uključen u novi paket sankcija, piše Kijev independent, prenele su Vijesti.ba. Predstojeći zakon bi se nadovezao na niz poteza koje je Trampova administracija poduzela u proteklim mesecima. U oktobru je administracija objavila prve sankcije protiv Moskve, ciljajući dve najveće ruske naftne kompanije, Rosneft i Lukoil, zajedno s njihovim podružnicama. Najskorije, međutim, američko Ministarstvo finansija odgodilo je sankcije