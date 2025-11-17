Tramp najavio sankcije svima koji posluju s Rusijom

Danas pre 55 minuta  |  Vijesti.ba
Tramp najavio sankcije svima koji posluju s Rusijom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da republikanci u Kongresu pripremaju zakon koji bi uveo sankcije svakoj zemlji koja posluje s Rusijom. „Svaka zemlja koja posluje s Rusijom biće veoma strogo sankcionisana“, rekao je Tramp novinarima u Palm Biču na Floridi.

Dodao je da bi Iran takođe mogao biti uključen u novi paket sankcija, piše Kijev independent, prenele su Vijesti.ba. Predstojeći zakon bi se nadovezao na niz poteza koje je Trampova administracija poduzela u proteklim mesecima. U oktobru je administracija objavila prve sankcije protiv Moskve, ciljajući dve najveće ruske naftne kompanije, Rosneft i Lukoil, zajedno s njihovim podružnicama. Najskorije, međutim, američko Ministarstvo finansija odgodilo je sankcije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp spomenuo zakon kojim će se još žešće kazniti svako ko posluje sa Rusijom

Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp spomenuo zakon kojim će se još žešće kazniti svako ko posluje sa Rusijom

Blic pre 34 minuta
Srbija OD JUTROS može imati još veći problem? Stižu KAZNE za sve koji posluju sa Rusijom

Srbija OD JUTROS može imati još veći problem? Stižu KAZNE za sve koji posluju sa Rusijom

Telegraf pre 4 minuta
Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp najavio uvođenje carina od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom!

Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp najavio uvođenje carina od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom!

RTV pre 1 sat
Tramp: Republikanci rade na zakonu kojim ćemo uvesti sankcije svakome ko posluje sa Rusijom

Tramp: Republikanci rade na zakonu kojim ćemo uvesti sankcije svakome ko posluje sa Rusijom

Radio 021 pre 1 sat
Tramp: Biće uvedene oštre sankcije svakoj zemlji koja trguje s Rusijom

Tramp: Biće uvedene oštre sankcije svakoj zemlji koja trguje s Rusijom

Nova pre 39 minuta
Tramp: Republikanci rade na nacrtu zakona koji će uvesti sankcije svakoj zemlji koja posluje sa Rusijom

Tramp: Republikanci rade na nacrtu zakona koji će uvesti sankcije svakoj zemlji koja posluje sa Rusijom

N1 Info pre 1 sat
Tramp: Čuo sam za to i to mi odgovara

Tramp: Čuo sam za to i to mi odgovara

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranMoskvaIndependentRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tusk: Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin je sabotaža

Tusk: Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin je sabotaža

RTV pre 34 minuta
Minirana pruga Varšava-Lublin, apel zvaničnika da se ne krivi Rusija za sve; Tusk: Akt sabotaže

Minirana pruga Varšava-Lublin, apel zvaničnika da se ne krivi Rusija za sve; Tusk: Akt sabotaže

RTV pre 24 minuta
Nemačka: Otkazana aukcija predmeta iz Holokausta zbog negodovanja preživelih

Nemačka: Otkazana aukcija predmeta iz Holokausta zbog negodovanja preživelih

RTV pre 29 minuta
Influenseri okačili svoje portrete kraj Mona Lize u Luvru - obezbeđenje nije reagovalo

Influenseri okačili svoje portrete kraj Mona Lize u Luvru - obezbeđenje nije reagovalo

Radio 021 pre 29 minuta
VIDEO Belgijski TikTokeri prevarili obezbeđenje Luvra i okačili svoj portret pored Mona Lize

VIDEO Belgijski TikTokeri prevarili obezbeđenje Luvra i okačili svoj portret pored Mona Lize

Nova pre 4 minuta