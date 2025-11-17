Dok Hrka i Jaćimović štrajkuju glađu, „Ćacilend” se greje za 3.500 evra dnevno

Dok Dijana Hrka štrajkuje glađu 16. dan, u šatorskom naselju ispred Skupštine postavljen dizel agregat vredan 30.000 evra, koji troši oko 3.500 evra goriva dnevno. Milomir Jaćimović štrajkuje glađu već osam dana, a njegov sin je u međuvremenu prekinuo svoj štrajk.

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu štrajkuje glađu 16 dana. Nakon jednog odlaska u bolnicu ona se vratila i nastavila svoj štrajk. Reporteri Mašine koji je redovno obilaze ističu da je ona iz dana u dan sve više malaksala i evidentno narušenog zdravlja. Studenti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu mole Hrku da prekine štrajk i izažavaju zabrinutost za njeno zdravlje.