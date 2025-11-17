N1 Direktno: Dijanin poziv na dogovor

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
N1 Direktno: Dijanin poziv na dogovor

Večeras u emisiji N1 direktno o pozivu Dijane Hrke na dogovor sa pobunjenim društvom.

Gost Danice Vučenić biće istoričar Srđan Milošević. Pratimo i događaje kod Banovine u Novom Sadu, gde autoprevoznik Milomir Jaćimović osmi dan štrajkuje glađu. Navršava se godinu dana od smrti Paraćinke Anje Radonjić, koja je stradala pod nadstrešnicom novosadske železničke stanice. Komemorativni skup u Paraćinu pratiće reporterka N1. Srbija ima još nedelju dana da pronađe izlaz iz krize sa NIS-om. O mogućim rešenjima, govoriće ekspert za međunarodne sankcije
BLOG UŽIVO Brutalno nasilje Žandarmerije u Novom Sadu: Udarili devojku u glavu i čupali za kosu, studentu štitom razbijen nos…

Nova pre 13 minuta
U Beogradu i Paraćinu pomen studentkinji Anji Radonjić, stradaloj u padu nadstrešnice u Novom Sadu

RTS pre 29 minuta
(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, nekoliko povređenih u sukobu s policijom u Novom Sadu, odvezen autobus Jaćimovića

N1 Info pre 1 sat
Odšlepan autobus prevoznika Jaćimovića: Policija potisnula demonstrante u Novom Sadu, oni gađali jajima specijalno vozilo…

Blic pre 1 sat
Milomir Jaćimović nastavlja štrajk glađu, okupljeni građani pokušali da spreče uklanjanje autobusa; MUP: Policija u Novom Sadu…

RTV pre 1 sat
Dijana Hrka prekida štrajk glađu

SEEbiz pre 1 sat
Sukob policije i Novosađana zbog uklanjanja Jaćimovićevog autobusa, oglasio se MUP

Sputnik pre 1 sat
Jaćimović: Treba blokirati Beograd na sedam dana, jer ovo drukčije ne može da se reši

Danas pre 29 minuta
Amss izdao hitno upozorenje za vozače: Evo šta obavezno morate da uradite, a na ovom delu Srbije vreba opasnost

Blic pre 4 minuta
MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 1 sat
NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Danas pre 2 sata