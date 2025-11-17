N1 Direktno: Dijanin poziv na dogovor

Večeras u emisiji N1 direktno o pozivu Dijane Hrke na dogovor sa pobunjenim društvom.

Gost Danice Vučenić biće istoričar Srđan Milošević. Pratimo i događaje kod Banovine u Novom Sadu, gde autoprevoznik Milomir Jaćimović osmi dan štrajkuje glađu. Navršava se godinu dana od smrti Paraćinke Anje Radonjić, koja je stradala pod nadstrešnicom novosadske železničke stanice. Komemorativni skup u Paraćinu pratiće reporterka N1. Srbija ima još nedelju dana da pronađe izlaz iz krize sa NIS-om. O mogućim rešenjima, govoriće ekspert za međunarodne sankcije