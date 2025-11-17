Zlato se vraća jače nego ikad - Evo zašto investitori hitno ulažu!

“Zvecka” se oružjem na svim stranama sveta, tenzija je na maksimalnom nivou, a političke i ekonomske promene dešavaju se velikom brzinom i vrlo ih je teško predvideti.

Stanje geopolitičke napetosti, uz veliku volatilnost tržišta kao posledicu, dovodi ljude u situaciju da traže sigurno utočište, a to je po pravilu uvek bilo – zlato! Ipak, u prethodnom periodu i ovaj plemeniti metal doživeo je loš period u kojem mu je posle dugog niza godina cena pala. Ovo je iznenadilo mnoge investitore, ali je zlato i ovog puta pokazalo svoju snagu time što se u samo nekoliko dana vratilo na “staze slave”, i sada je opet prvi i najsigurniji izbor