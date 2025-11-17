Tramp podržava zakon o sankcijama za zemlje koje posluju sa Rusijom sa carinama do 500%

Naslovi.ai pre 12 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp podržava zakon koji uvodi stroge sankcije i carine zemljama koje trguju sa Rusijom, uključujući mogućnost uključivanja Irana.

Američki predsednik Donald Tramp podržao je zakon Senata koji predviđa uvođenje sankcija i carina do 500% za zemlje koje posluju sa Rusijom, sa ciljem pritiska na glavne kupce ruske energije poput Indije i Kine. Ovaj zakon je deo šire inicijative republikanske administracije da se finansijski i ekonomski pritisnu zemlje povezane sa Moskvom. NIN B92 N1 Info

Tramp je izjavio da bi i Iran mogao biti uključen na listu zemalja koje će biti sankcionisane. Novi zakon bi omogućio američkoj administraciji da uvede ove mere, što bi moglo imati značajne posledice i za Srbiju, koja je zavisna od ruskog gasa i nafte, a gde je već zatražena promena vlasničke strukture u kompaniji NIS. Politika Dnevnik Blic

Republikanski lideri u Senatu i Kongresu aktivno rade na donošenju ovog zakona, a Tramp je izrazio podršku i spremnost da primeni ove mere. Sankcije su usmerene na prekid ekonomskih veza sa Rusijom i dodatno jačanje pritiska u kontekstu sukoba u Ukrajini. Telegraf Nova RTV