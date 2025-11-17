Selektor optužio rivala da su bacali vradžbine i da zato nisu otišli na Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija DR Konga priredila je iznenađenje u finalu afričkih kvalifikacija, savladavši favorizovanu Nigeriju posle boljeg izvođenja penala.

Iako su „super orlovi“ poveli već u trećem minutu golom Onjeke, Kongo je preko Elije stigao do izjednačenja i potom slavio nakon drame sa bele tačke. Šansel Mbemba pogodio je odlučujući penal i doneo istorijsku radost svojoj naciji. Ipak, ono što je usledilo posle meča izazvalo je veliko interesovanje širom Afrike. Erik Šel, selektor Nigerije, dao je neočekivanu i vrlo kontroverznu izjavu nakon poraza, tvrdeći da je video „neobične rituale“ kod rivala. „Optužujem