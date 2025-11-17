Selektor optužio rivala da su bacali vradžbine i da zato nisu otišli na Svetsko prvenstvo

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
Selektor optužio rivala da su bacali vradžbine i da zato nisu otišli na Svetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija DR Konga priredila je iznenađenje u finalu afričkih kvalifikacija, savladavši favorizovanu Nigeriju posle boljeg izvođenja penala.

Iako su „super orlovi“ poveli već u trećem minutu golom Onjeke, Kongo je preko Elije stigao do izjednačenja i potom slavio nakon drame sa bele tačke. Šansel Mbemba pogodio je odlučujući penal i doneo istorijsku radost svojoj naciji. Ipak, ono što je usledilo posle meča izazvalo je veliko interesovanje širom Afrike. Erik Šel, selektor Nigerije, dao je neočekivanu i vrlo kontroverznu izjavu nakon poraza, tvrdeći da je video „neobične rituale“ kod rivala. „Optužujem
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Bilo bi sjajno da Kristijano Ronaldo podigne pehar prvaka sveta" Bruno Fernandeš jasan posle demoliranja Jermenije: "Naš san…

"Bilo bi sjajno da Kristijano Ronaldo podigne pehar prvaka sveta" Bruno Fernandeš jasan posle demoliranja Jermenije: "Naš san je i dalje isti"

Kurir pre 20 minuta
Samo u Africi, Nigerija ostala bez Mundijala zbog vudu magije!?

Samo u Africi, Nigerija ostala bez Mundijala zbog vudu magije!?

Sportske.net pre 50 minuta
“Tokom cele serije penala jedan član stručnog štaba Konga izvodio je vudu rituale, iznova i iznova”

“Tokom cele serije penala jedan član stručnog štaba Konga izvodio je vudu rituale, iznova i iznova”

Sportski žurnal pre 20 minuta
Nigerija ne ide na mundijal: Selektor Erik Šel okrivio magiju

Nigerija ne ide na mundijal: Selektor Erik Šel okrivio magiju

Dnevnik pre 2 sata
Bruno: "Možda smo sada pronašli deo koji nam nedostaje"

Bruno: "Možda smo sada pronašli deo koji nam nedostaje"

Sportske.net pre 2 sata
Jedino što može da uništi Engleze jeste ego: "Video sam da Džud nije srećan, da maše rukama"

Jedino što može da uništi Engleze jeste ego: "Video sam da Džud nije srećan, da maše rukama"

Sportske.net pre 3 sata
Nigerija ostala bez Mundijala, a selektor našao krivca u vudu magiji

Nigerija ostala bez Mundijala, a selektor našao krivca u vudu magiji

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoAfrika

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Novog Pazara

Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Novog Pazara

RTK pre 10 minuta
Iz Leskovca u Skandinaviju: Srbi gospodare Farskim Ostrvima

Iz Leskovca u Skandinaviju: Srbi gospodare Farskim Ostrvima

Sport klub pre 0 minuta
Reakcija u Leskovcu

Reakcija u Leskovcu

Sportski žurnal pre 0 minuta
Novicki o Jokiću: Veština van ovog sveta (video)

Novicki o Jokiću: Veština van ovog sveta (video)

Sportski žurnal pre 0 minuta
Tamari pretili, a ona poludela i uz žestoke psovke svima poslala brutalnu poruku: "Vi niste ljudi! Vi ste čudovišta!"

Tamari pretili, a ona poludela i uz žestoke psovke svima poslala brutalnu poruku: "Vi niste ljudi! Vi ste čudovišta!"

Kurir pre 0 minuta