Alimpijević saopštio spisak kandidata za novembarske utakmice

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarske utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije započinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo utakmicom protiv selekcije Švajcarske 27. novembra u beogradskoj Dvorani "Aleksandar Nikolić", dok će tri dana kasnije gostovati u Bosni i Hercegovini. Na prvom spisku Dušana Alimpijevića za novembarske mečeve nalaze se: Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus),