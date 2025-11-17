Obradović: Morali smo bolje, vraćaju se Nvora i Moneke

Obradović: Morali smo bolje, vraćaju se Nvora i Moneke

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle meča sa Cedevita Olimpijom da su crveno-beli morali da odigraju mnogo bolje, kao i da očekuje povratak Džordana Nvore i Čime Monekea.

Zvezda je posle neizvesne završnice poražena u "Stožicama", zabeleživši tako treći poraz od početka sezone. Obradović je istakao da je njegova ekipa morala mnogo bolje da se prilagodi igri protivnika i kriterujumu suđenja. "Čestitao bih pre svega protivniku na pobedi. Nismo se adapritali na kritetijum koji su sudije nametnule. Svakako, morali smo da budemo bolji. Ovo je bilo kao plej-of utakmica, velika borba od poečtka do kraja. Više smo se žalili nego igrali",
