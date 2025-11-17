Zvezda uputila žalbu na suđenje posle poraza od Cedevita Olimpije

RTS pre 1 sat
Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da je odmah posle utakmice regionalne ABA lige protiv Cedevita Olimpije uložio zvaničnu žalbu na suđenje.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Ljubljani od Cedevita Olimpije rezultatom 87:86 u meču sedmog kola grupe B regionalnog takmičenja. Pri rezultatu 87:84 za domaći tim, košarkaš Zvezde Kodi Miler-Mekintajer je u poslednjoj sekundi meča pogodio trojku za izjednačenje, ali su arbitri nakon gledanja snimka dosudili da je šut bio za dva poena. "Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija
