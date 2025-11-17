Milomir Jaćimović nastavlja štrajk glađu, okupljeni građani pokušali da spreče uklanjanje autobusa; MUP: Postupanje isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima

NOVI SAD - Policija u opremi za razbijanje demonstracija odgurala je građane koji su pokušavali da spreče specijalno vozilo da ispred zgrade Banovine u Novom Sadu ukloni autobus Milomira Jaćimovića, koji mu je ranije danas vraćen. Nakon toga Jaćimovićev maloletni sin je najavio da ponovo počinje štrajk glađu. Jaćimoviću je jutros vraćen jedan od oduzetih autobusa, koji je potom autoprevoznik dovezao ispred zgrade Banovine, a policija ga je u više navrata opomenula da je vozilo nepropisno parkirano

Nakon što je autobus uz asistenciju policije odvezen, maloletni sin Milomira Jaćimovića, koji je štrajk glađu prekinuo nakon četiri dana, rekao je da će se u znak protesta ponovo pridružiti ocu. Danas oko pola dvanaest, Milomiru Jaćimoviću je pozlilo i on se srušio ispred Banovine. Jedno vozilo hitne pomoći je izašlo na teren. Lekari su pokušali da ga nagovore da krene sa njima, ali on je odbio, pa su mu pomoć pružili u šatoru u kojem boravi prethodnih osam dana.