Milomir Jaćimović nastavlja štrajk glađu, okupljeni građani pokušali da spreče uklanjanje autobusa; MUP: Postupanje isključivo u skladu sa zakonom i ovlašćenjima

RTV pre 7 minuta  |  RTV,RTS
Milomir Jaćimović nastavlja štrajk glađu, okupljeni građani pokušali da spreče uklanjanje autobusa; MUP: Postupanje isključivo…

NOVI SAD - Policija u opremi za razbijanje demonstracija odgurala je građane koji su pokušavali da spreče specijalno vozilo da ispred zgrade Banovine u Novom Sadu ukloni autobus Milomira Jaćimovića, koji mu je ranije danas vraćen. Nakon toga Jaćimovićev maloletni sin je najavio da ponovo počinje štrajk glađu. Jaćimoviću je jutros vraćen jedan od oduzetih autobusa, koji je potom autoprevoznik dovezao ispred zgrade Banovine, a policija ga je u više navrata opomenula da je vozilo nepropisno parkirano

Nakon što je autobus uz asistenciju policije odvezen, maloletni sin Milomira Jaćimovića, koji je štrajk glađu prekinuo nakon četiri dana, rekao je da će se u znak protesta ponovo pridružiti ocu. Danas oko pola dvanaest, Milomiru Jaćimoviću je pozlilo i on se srušio ispred Banovine. Jedno vozilo hitne pomoći je izašlo na teren. Lekari su pokušali da ga nagovore da krene sa njima, ali on je odbio, pa su mu pomoć pružili u šatoru u kojem boravi prethodnih osam dana.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, nekoliko povređenih u sukobu s policijom u Novom Sadu, odvezen autobus Jaćimovića

(BLOG) Dijana Hrka prekida štrajk glađu, nekoliko povređenih u sukobu s policijom u Novom Sadu, odvezen autobus Jaćimovića

N1 Info pre 17 minuta
Paraćin se seća Anje Radonjić: "Narode, vreme je da se ujedinimo, izađemo na ulice i ne odustanemo do kraja"

Paraćin se seća Anje Radonjić: "Narode, vreme je da se ujedinimo, izađemo na ulice i ne odustanemo do kraja"

N1 Info pre 32 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Dijanin poziv na dogovor

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Dijanin poziv na dogovor

N1 Info pre 1 sat
(VIDEO) Evroposlanica Irena Joveva obišla Dijanu Hrku

(VIDEO) Evroposlanica Irena Joveva obišla Dijanu Hrku

N1 Info pre 42 minuta
Stvarne, a nestvarne scene pred zgradom Banovine: Jaćimoviću pozlilo, srednjoškolac kaže - policija se smejala

Stvarne, a nestvarne scene pred zgradom Banovine: Jaćimoviću pozlilo, srednjoškolac kaže - policija se smejala

N1 Info pre 1 sat
Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

Dijana Hrka prekinula štrajk glađu

BBC News pre 57 minuta
Građani Paraćina odaju poštu Anji Radonjić preminuloj na dašnji dan

Građani Paraćina odaju poštu Anji Radonjić preminuloj na dašnji dan

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMUPŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 12 minuta
NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

Danas pre 22 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Danas pre 1 sat
Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Danas pre 22 minuta
Poslednji žvalango u Parizu

Poslednji žvalango u Parizu

Danas pre 2 sata