Obeležava se nedelja preduzetništva: U Srbiji oko 370.000 registrovanih preduzetnika

BEOGRAD - Globalnu nedelju preduzetništva, koja je danas počela, Srbija dočekuje sa ohrabrujućim brojkama, ali i starim izazovima kao što je finansijska stabilnost, saopštio je danas NALED i naveo da preduzetništvo u poslednjih pet godina konstantno raste, ali da je, ipak, od skoro 370.000 registrovanih preduzetnika tek oko dve trećine zaista aktivno i zapošljava više od 260.000 ljudi.

Najzastupljenije delatnosti su stručne, naučne i inovacione usluge, trgovina i prerađivačka industrija. Kako je istaknuto, najviše ih posluje u Beogradu, dok je najmanje registrovanih na jugu i istoku zemlje. NALED je tokom ove godine osnovao Savet za male biznise, koji će se baviti svim ključnim pitanjima važnim za preduzetnike. Savet je identifikovao tri oblasti koje zahtevaju posebnu pažnju, žensko, inovativno i tradicionalno preduzetništvo, i među 100 mapiranih