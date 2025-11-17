SAD najavile: Venecuelanski kartel će označiti kao stranu terorističku organizaciju

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države će ovog meseca označiti kartel De los Soles, za koji SAD tvrde da ga predvodi predsednik Venecuele Nikolas Maduro i drugi visoki zvaničnici te zemlje, kao stranu terorističku organizaciju, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Ni Maduro ni njegovi saradnici ne predstavljaju legitimnu vladu Venecuele. Kartel De los Soles, u saradnji sa drugim označenim stranim terorističkim organizacijama, uključujući Tren de Aragva i kartel Sinaloa, odgovorni su za terorističko nasilje širom naše hemisfere, kao i za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama i Evropi", navodi Stejt department u saopštenju za štampu, koje prenosi CNN. Kako je najavljeno, proglašenje za terorističku organizaciju stupiće na