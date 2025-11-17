Policija koristila elektrošoker i vatreno oružje: Oglasila se majka srpske devojčice (12) koju je u stanu upucala nemačka policija

Večernje novosti pre 4 sati
LEKARI se bore za život dvanaestogodišnje devojčice sa srpskim državljanstvom, koju je danas u Bohumu teško ranila nemačka policija.

Foto: AP/Jens Meyer Prema pisanju nemačkog RTL-a, upucana devojčica ima oštećeni sluh, živi u porodičnom domu, ali je nestala tokom vikenda. U ponedeljak uveče, dogodila se užasna policijska intervencija, devojčica je upucana u stanu svoje majke, dok je ona sve je gledala svojim očima. Marija (ime promenjeno) je do skoro živela u porodičnoj zajednici, a njena majka, koja je takođe gluva, već duže vreme nema ni starateljstvo niti pravo da odlučuje o mestu boravka
