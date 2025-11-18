Moneke potvrdio: "Igraću protiv Valensije"

B92 pre 1 sat
Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke biće spreman za utakmicu protiv Valensije u 12. kolu Evrolige.

Igrač Zvezde to je potvrdio u razgovoru za Amerikanos 24. "Igraću protiv Valensije. To je najvažnije, osećam se dobro", rekao je Moneke za Amerikanos 24. "Imamo veliki broj povreda i uvek je pitanje kako će naš tim izgledati iz utakmice u utakmicu. Znamo kakav talenat Batler ima, može da poentira brzo u serijama. Još uvek uči igri, a odigrao je takvu utakmicu u svojoj četvrtoj utakmici u Evroligi. To je impresivno i veoma je uzbudljivo šta možemo da uradimo kao tim
