Ukrajinci koji rade za Rusiju krivi za sabotažu železnice, tvrdi premijer Poljske

Donald Tusk je rekao da su dvojica osumnjičenih ušli u Poljsku iz Belorusije, a da je jedan od njih već osuđen u odsustvu za sabotaže u Ukrajini.

BBC News pre 1 sat  |  Adam Iston i Jaroslav Lukiv
Voz na šinama i ljudi kako obavljaju istragu
EPA
Poljski premijer je rekao da je vojna eksplozivna naprava C4 eksplodirala u subotu u blizini sela Mika.

Dvoje ukrajinskih državljana, koji su dugo radili za rusku obaveštajnu službu, identifikovani su kao osumnjičeni za sabotaže na poljskoj železničkoj mreži, rekao je poljski premijer Donald Tusk.

Jedan osumnjičeni je već osuđen u odsustvu za sabotaže u Ukrajini, rekao je Tusk parlamentu.

U ponedeljak je posetio mesto eksplozije u blizini Mike, jugoistočno od Varšave, gde je tokom vikenda oštećena železnička pruga koja vodi do ukrajinske granice i nazvao je to „neviđenim činom sabotaže“.

Još jedan incident niz prugu u blizini Pulavija u ponedeljak primorao je prepun voz da se iznenada zaustavi, a utvrđena je i šteta na nadzemnim kablovima.

Kremlj je odbacio priču o ruskom učešću.

„Bilo bi zaista čudno da Rusija nije bila prvo okrivljena.“

„Rusija je optužena za sva dela hibridnog i direktnog rata... u Poljskoj“, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

„Rusofobija je tamo svakako raširena“, dodao je.

Poljske vlasti su prvobitno rekle da postoji velika verovatnoća da je sabotažu na železničkoj pruzi Varšava-Lublin naručila „strana služba“.

Zatim je portparol poljskog ministra za specijalne službe u utorak rekao da „sve ukazuje na to da su to bile ruske specijalne službe“.

„Cilj je bio da se izazove železnička katastrofa“, kazao je Tusk poslanicima.

Poljski premijer je kazao da neće otkriti imena dvojice osumnjičenih jer bi to moglo da iskomplikuje operaciju, iako je parlamentu rekao da jedan živi u Belorusiji, a drugi je stanovnik istočne Ukrajine.

Obojica osumnjičenih su prešli u Poljsku iz Belorusije tokom jeseni i vratili su se preko graničnog prelaza u Terespolu na krajnjem jugozapadu Belorusije, blizu ukrajinske granice, dodao je.

Tusk je rekao da je vojna eksplozivna naprava C4 detonirana 15. novembra oko 21 čas u blizini sela Mika.

Eksplozija, koja se dogodila dok je prolazio teretni voz, izazvala je manju štetu na podu vagona.

Snimljena je i video-nadzorom.

Tusk je rekao da mašinovođa nije ni primetio incident.

Prethodni pokušaj da se voz izbaci iz šina postavljanjem čelične stege na prugu nije uspeo, dodao je.

Kada su drugi put pokušali da sabotiraju železnički saobraćaj, 17. novembra, to je bio voz sa 475 putnika koji je morao naglo da zakoči zbog oštećene putne infrastrukture, rekao je Tusk.

Premijer je dodao i da će izdati naredbu o podizanju uzbune na određenim železničkim prugama.

Kako je rekao, od početka prošle godine 55 ljudi privedeno je zbog sumnje da su pomagali, pripremali ili učestvovali u sabotaži i da je 23 od njih zadržano u pritvoru.

Motivacija Rusije, nastavio je Tusk, bila je da poseje paniku i podstakne antiukrajinsko raspoloženje u poljskom društvu, koje je dom za više od milion ukrajinskih ratnih izbeglica.

„Želim da naglasim da ono što zanima ruske vlasti nije samo direktan efekat ove vrste akcije, već društvene i političke posledice.

„Ovo, naravno, znači neorganizovanost, haos, paniku, spekulacije i neizvesnost“, dodao je Tusk.

Poljska je članica NATO i EU, a njena železnička mreža postala je vitalna za transport pomoći u Ukrajinu otkako je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine.

U septembru je Tusk rekao da su tri ruska drona oborili poljski i drugi NATO avioni u vazdušnom prostoru Poljske tokom noćnih napada na Ukrajinu.

Vlasti su zabeležile 19 upada dronova, a neki su leteli dovoljno duboko da privremeno zatvore četiri aerodroma, uključujući glavni u Varšavi, naglasio je.

Rusko Ministarstvo odbrane odgovorilo je da „nije bilo planova“ za ciljanje objekata na poljskom tlu.

(BBC News, 11.18.2025)

