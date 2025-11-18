Odbornik Miša Bačulov priveden u porodičnoj kući

Beta pre 47 minuta

Odbornik u Skupštini Novog Sada i lider pokreta "Budi heroj" Miša Bačulov priveden je večeras u porodičnoj kući.

Na snimku koji je objavio pokret "Budi heroj" na društvenoj mreži "Iks" ("X"), vidi se kako nekoliko pripadnika policije izvode Bačulova iz kuće sa rukama na leđima i vode ga u policijsko vozilo.

Novosadski odbornik Miša Bačulov je objavio danas da je iz medija saznao da mu je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana i ocenio da je to "čist politički progon".

Viši sud u Beogradu pravosnažnom odlukom odredio je pritvor do 30 dana Bačulovu da, kako se navodi, ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku, saznaje Radio televizija Srbije (RTS).

Taj sud usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Bačulovu.

(Beta, 18.11.2025)

