Vlada Srbije: Snabdevanje energentima i dalje stabilno, radi se na uvećanju državnih rezervi

Beta pre 35 minuta

Premijer Đuro Macut razgovarao je sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović o situaciji u tom sektoru i merama koje država preduzima kako bi se ublažile posledice primene američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Ocenjeno je da je snabdevanje tržišta energentima i dalje stabilno i da se svakodnevno analiziraju mere neophodne za očuvanje kontinuirane isporuke nafte i naftnih derivata, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Macut je istakao je da je od izuzetne važnosti koordinacija svih državnih institucija i njihovo pravovremeno reagovanje kako bi se predupredili veći poremećaji na tržištu.

Đedović Handanović je rekla da država radi na dopremanju 38.000 tona benzina i oko 66.000 tona dizela, kao i 86.000 tona sirove nafte za potrebe državnih rezervi, kako bi se povećala sigurnost snabdevanja u nedeljama koje dolaze.

Ministarka je izvestila premijera da se svakodnevno prati razvoj pregovora koje ruski vlasnici vode sa potencijalnim partnerima, da bi se što pre stvorili uslovi za produženje licence za rad NIS-a i Rafinerije u Pančevu, a koje će morati da odobri i američka administracija.

Resorna ministarka sa naftnim kompanijama sagledava situaciju na tržištu i na dnevnom nivou obaveštava Vladu, predsednika Republike i javnost Srbije, ističe se u saopštenju.

(Beta, 18.11.2025)

Ključne reči

Vlada SrbijenaftaĐuro Macut

