(Foto, video) od zaglavljenog štapića u uhu do uboda eksera: Počela sa radom noćna smena u domovima zdravlja u Srbiji: Evo zbog čega su se sve građani večeras javili

Pacijenti posetili domove zdravlja zbog akutnih zdravstvenih problema i povreda Inicijativa za noćne smene pozdravljena je kao olakšanje za preopterećene Hitne pomoći Širom Srbije večeras je u odabranim domovima zdravlja počela sa radom noćna smena, koja će dežurati u periodu od 20 časova pa sve do 7 ujutru.

Prvi pacijenti su već pristigli, i dok su se pojedini žalili na visoku temperaturu, malaksalost i hipertenziju, bilo je i onih koji su pomoć lekara potražili zbog povreda. Tako se jedan pacijent u Novom Sadu požalio da mu se zaglavio štapić u uhu, dok jedrugi pomoć potražio jer se ubo na ekser. Podsetimo, kako je ministar Lončar ranije naveo, građani će moći noću da se jave u dom zdravlja ako imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, da vide šta je sa kašljem,