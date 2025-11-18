Policajci upucali srpsku državljanku (12) pred bratom: Devojčica pogođena u stomak, majka izgubila starateljstvo

Blic pre 40 minuta
Policajci upucali srpsku državljanku (12) pred bratom: Devojčica pogođena u stomak, majka izgubila starateljstvo
Nestanak devojčice prijavljen je policiji, koja je započela potragu i otišla na adresu njene majke Incident se dogodio kada je devojčica navodno napala policajce noževima nakon njihovog ulaska u stan Devojčica (12), koja ima srpsko državljanstvo i koja je ranjena u Nemačkoj kada je policajac pucao u nju nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju. Gluva i zavisna od lekova koji joj održavaju život, devojčica živi u grupnom domu umesto sa roditeljima. Kada je osoblje
(Foto) ovo je srpska državljanka (12) koju je upucala nemačka policija: Prijavljena kao nestala, pa zgrabila noževe: "Bolesna…

Blic pre 3 sata
Nemačka

Kraljevski i bez krune

Radar pre 15 minuta
"Reći ću da ćemo to uraditi": Tramp najavio politički potres: Menja se vojna ravnoteža?!

Blic pre 15 minuta
Bivši terorista protiv terorizma

Radar pre 15 minuta
Klizišta u Indoneziji odnela 18 života, na desetine se vode kao nestale! Ljudi zatrpani na dubini od 3 do 8 metara, akcije…

Kurir pre 0 minuta
Veliko putinovo obraćanje celom svetu u opticaju su dva datuma

Alo pre 5 minuta