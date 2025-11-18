Policajci upucali srpsku državljanku (12) pred bratom: Devojčica pogođena u stomak, majka izgubila starateljstvo

Nestanak devojčice prijavljen je policiji, koja je započela potragu i otišla na adresu njene majke Incident se dogodio kada je devojčica navodno napala policajce noževima nakon njihovog ulaska u stan Devojčica (12), koja ima srpsko državljanstvo i koja je ranjena u Nemačkoj kada je policajac pucao u nju nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju. Gluva i zavisna od lekova koji joj održavaju život, devojčica živi u grupnom domu umesto sa roditeljima. Kada je osoblje