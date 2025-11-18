(Video): "Nisam mogao da oprostim prevaru! Svi su mi govorili: Beži od nje, pogubna je za muškarce": Peja otkrio detalje prevare Zlate Petrović

Blic pre 1 sat
(Video): "Nisam mogao da oprostim prevaru! Svi su mi govorili: Beži od nje, pogubna je za muškarce": Peja otkrio detalje…

Zoran Pejić Peja govori o svom braku sa Zlatom i razlozima njihovog razvoda.

Njihova ljubavna priča započela je pre upoznavanja, a završila zbog prevare i nesuglasica. Voditelj Zoran Pejić Peja u iskrenoj ispovesti u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras od 22.15h na Blic TV, otkrio je da ga je Zlata Petrović varala. Zoran Pejić Peja u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" priča kako je tekla njegova i Zlatina ljubavna priča od trenutka kada su se upoznali pa sve do njihovog razlaza koji je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Bio je i konobar i taksista: Zoran Pejić Peja otkrio koju školu je završio, evo kako je postao voditelj: "Pevačima sam…

(Video) Bio je i konobar i taksista: Zoran Pejić Peja otkrio koju školu je završio, evo kako je postao voditelj: "Pevačima sam dizao cenu"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Aneli se skamenila kad je videla hanu: "Još jedan dušmanin!", Nerio ne ispušta verenicu iz zagrljaja nakon što je ušla u elitu…

Aneli se skamenila kad je videla hanu: "Još jedan dušmanin!", Nerio ne ispušta verenicu iz zagrljaja nakon što je ušla u elitu (foto)

Blic pre 5 minuta
"Govorila je da će mi neko slomiti noge i pokupiti autom" Hana progovorila o Sitinim pretnjama, sva se tresla u studiju! (foto)…

"Govorila je da će mi neko slomiti noge i pokupiti autom" Hana progovorila o Sitinim pretnjama, sva se tresla u studiju! (foto)

Alo pre 5 minuta
Kako je gastozovo prijateljstvo puklo zbog anđele: Pavle Jovanović besan kao ris: "Nema šta da pričamo"

Kako je gastozovo prijateljstvo puklo zbog anđele: Pavle Jovanović besan kao ris: "Nema šta da pričamo"

Blic pre 1 sat
"Sa sitom smo imali problema, ta porodica se hrani zlom": Neriova verenica Hana stigla u Šimanovce: "Jedva čekam da ga vidim…

"Sa sitom smo imali problema, ta porodica se hrani zlom": Neriova verenica Hana stigla u Šimanovce: "Jedva čekam da ga vidim, ovo što se događa je katastrofa"

Blic pre 50 minuta
Ana Nikolić prvi put o sukobu sa rođenim bratom: Bili su nerazdvojni, a sada ne pričaju: "Imao je težak život"

Ana Nikolić prvi put o sukobu sa rođenim bratom: Bili su nerazdvojni, a sada ne pričaju: "Imao je težak život"

Blic pre 1 sat