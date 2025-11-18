(Video): "Nisam mogao da oprostim prevaru! Svi su mi govorili: Beži od nje, pogubna je za muškarce": Peja otkrio detalje prevare Zlate Petrović

Zoran Pejić Peja govori o svom braku sa Zlatom i razlozima njihovog razvoda.

Njihova ljubavna priča započela je pre upoznavanja, a završila zbog prevare i nesuglasica. Voditelj Zoran Pejić Peja u iskrenoj ispovesti u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras od 22.15h na Blic TV, otkrio je da ga je Zlata Petrović varala. Zoran Pejić Peja u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" priča kako je tekla njegova i Zlatina ljubavna priča od trenutka kada su se upoznali pa sve do njihovog razlaza koji je